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Главная Новости дня ПВО и вооружение для Украины: Рютте раскрыл детали переговоров НАТО

ПВО и вооружение для Украины: Рютте раскрыл детали переговоров НАТО

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 12:41
ПВО и вооружение для Украины: Рютте раскрыл детали переговоров НАТО
Марк Рютте. Фото: REUTERS/Omar Havana

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, о чем будут договариваться союзники по Альянсу в Анкаре. В частности, речь идет о системах Patriot и средствах для поставок другого вооружения.

Об этом Марк Рютте сообщил в Брюсселе, передают Новини.LIVE, работающие на месте событий.

Встреча министров обороны стран-членов Альянса 18 июня

Рютте сообщил, что на встрече внимание будет уделено тому, что необходимо Украине для продолжения борьбы.

"Речь идет о критически важном потоке оборудования в Украину, поступающем от европейцев, а также о тех крайне необходимых средствах, которые могут обеспечить только США, например, перехватчики для систем Patriot, которые чрезвычайно важны для защиты ваших городов и критической инфраструктуры", — отметил он.

По его словам, на США и Европу ложится большая ответственность — поддерживать этот поток, обеспечить наличие средств.

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Отметим, что встреча министров обороны стран-членов Альянса состоится 18 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Она пройдет под председательством Рютте.

Как писали Новини.LIVE, 13 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с руководителем Специальной миссии НАТО по безопасности генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом. В частности, стороны обсудили ситуацию на фронте.

Ранее СМИ сообщали, что страны НАТО обсудят возможность предоставления Украине нового пакета военной поддержки в размере 70 млрд евро во время саммита в Турции.

НАТО Украина Марк Рютте
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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