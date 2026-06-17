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Главная Новости дня Рютте: участие Зеленского в саммите НАТО будет в ограниченном формате

Рютте: участие Зеленского в саммите НАТО будет в ограниченном формате

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 12:49
Рютте: участие Зеленского в саммите НАТО пройдет в ограниченном формате
Марк Рютте и Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в предстоящем саммите НАТО в ограниченном формате из-за позиции некоторых стран-союзниц. Официальная программа украинской делегации на июльской встрече в Анкаре полностью повторит прошлогодний опыт. Руководство НАТО вновь планирует отстранить украинскую сторону от принятия стратегических решений относительно будущего расширения Альянса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальную пресс-конференцию генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

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Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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