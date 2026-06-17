Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня НАТО планує збільшити оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року

НАТО планує збільшити оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 13:43
НАТО планує збільшити оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року
Марк Рютте. Фото: REUTERS/Omar Havana

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що союзники Альянсу повинні інвестувати 5% валового внутрішнього продукту в оборону до 2035 року. За його словами, країни представлять чіткі плани для досягнення цієї мети.

Про це Марк Рютте повідомив у Брюсселі, передають Новини.LIVE, які працюють на місці події.

Інвестиції в оборону

"Поступ у побудові сильнішої Європи і НАТО. Нам потрібно більше сил, ресурсів, міцніша промислова база. Це означає поступове збільшення оборонних інвестицій, справедливий розподіл відповідальності за колективну безпеку", — зазначив Рютте.

За його словами, напередодні саміту в Анкарі союзники підкреслять виконання зобовʼязань з Гааги, інвестуючи ВВП в оборону до 2035 року. Він чекає, що країни представлять чіткі і достовірні плани для досягнення цієї мети раніше узгоджених термінів. Рютте зазначив, що вже зараз європейські члени НАТО та Канада демонструють суттєве зростання оборонних витрат. За останній рік обсяг ключових оборонних інвестицій зріс більш ніж на 90 мільярдів доларів, що відповідає приблизно 20% зростання порівняно з попереднім періодом.

Генсек підкреслив, що збільшені інвестиції вже приносять відчутний ефект. Європейські союзники та Канада посилюють власні можливості, активніше долучаються до забезпечення безпеки та все частіше беруть на себе провідні ролі в структурах НАТО, зміцнюючи спільну систему стримування й оборони.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, Рютте повідомив, що під час зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу обговорять Patriot та кошти для постачання іншого озброєння для України.

Крім того, Рютте заявив, що за три тижні бойових дій в Україні російська армія втрачає більше особового складу, ніж за всі десять років війни в Афганістані.

НАТО Європа Марк Рютте
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації