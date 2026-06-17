НАТО планує збільшити оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року

Марк Рютте. Фото: REUTERS/Omar Havana

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що союзники Альянсу повинні інвестувати 5% валового внутрішнього продукту в оборону до 2035 року. За його словами, країни представлять чіткі плани для досягнення цієї мети.

Про це Марк Рютте повідомив у Брюсселі, передають Новини.LIVE, які працюють на місці події.

Інвестиції в оборону

"Поступ у побудові сильнішої Європи і НАТО. Нам потрібно більше сил, ресурсів, міцніша промислова база. Це означає поступове збільшення оборонних інвестицій, справедливий розподіл відповідальності за колективну безпеку", — зазначив Рютте.

За його словами, напередодні саміту в Анкарі союзники підкреслять виконання зобовʼязань з Гааги, інвестуючи ВВП в оборону до 2035 року. Він чекає, що країни представлять чіткі і достовірні плани для досягнення цієї мети раніше узгоджених термінів. Рютте зазначив, що вже зараз європейські члени НАТО та Канада демонструють суттєве зростання оборонних витрат. За останній рік обсяг ключових оборонних інвестицій зріс більш ніж на 90 мільярдів доларів, що відповідає приблизно 20% зростання порівняно з попереднім періодом.

Генсек підкреслив, що збільшені інвестиції вже приносять відчутний ефект. Європейські союзники та Канада посилюють власні можливості, активніше долучаються до забезпечення безпеки та все частіше беруть на себе провідні ролі в структурах НАТО, зміцнюючи спільну систему стримування й оборони.

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Як писали Новини.LIVE, Рютте повідомив, що під час зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу обговорять Patriot та кошти для постачання іншого озброєння для України.

Крім того, Рютте заявив, що за три тижні бойових дій в Україні російська армія втрачає більше особового складу, ніж за всі десять років війни в Афганістані.