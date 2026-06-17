НАТО планирует увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году

Марк Рютте. Фото: REUTERS/Omar Havana

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны-члены Альянса должны инвестировать 5% валового внутреннего продукта в оборону к 2035 году. По его словам, страны представят четкие планы по достижению этой цели.

Об этом Марк Рютте сообщил в Брюсселе, передают Новини.LIVE, работающие на месте события.

Инвестиции в оборону

"Прогресс в построении более сильной Европы и НАТО. Нам нужно больше сил, ресурсов, более прочная промышленная база. Это означает постепенное увеличение оборонных инвестиций, справедливое распределение ответственности за коллективную безопасность", — отметил Рютте.

По его словам, накануне саммита в Анкаре союзники подчеркнут выполнение обязательств по Гаагскому соглашению, инвестируя ВВП в оборону до 2035 года. Он ожидает, что страны представят четкие и достоверные планы по достижению этой цели в сроки, согласованные ранее. Рютте отметил, что уже сейчас европейские члены НАТО и Канада демонстрируют существенный рост оборонных расходов. За последний год объем ключевых оборонных инвестиций вырос более чем на 90 миллиардов долларов, что соответствует примерно 20% роста по сравнению с предыдущим периодом.

Генеральный секретарь подчеркнул, что увеличенные инвестиции уже приносят ощутимый эффект. Европейские союзники и Канада укрепляют собственный потенциал, более активно участвуют в обеспечении безопасности и все чаще берут на себя ведущие роли в структурах НАТО, укрепляя общую систему сдерживания и обороны.

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Как писали Новини.LIVE, Рютте сообщил, что в ходе встречи министров обороны стран-членов Альянса будут обсуждаться системы Patriot и средства для поставок другого вооружения Украине.

Кроме того, Рютте заявил, что за три недели боевых действий в Украине российская армия теряет больше личного состава, чем за все десять лет войны в Афганистане.