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Главная Новости дня НАТО усиливает оборону и новые решения по Украине: итоги заседания

НАТО усиливает оборону и новые решения по Украине: итоги заседания

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Дата публикации 17 июня 2026 20:51
НАТО готовит новые решения по Украине и вопросам обороны: что решили в Брюсселе
Андрис Кулбергс и Марк Рютте. Фото: Reuters

В Брюсселе завершился первый день встречи министров обороны стран НАТО. Главной темой стала подготовка к предстоящему саммиту Альянса, который состоится 6–7 июля в Анкаре.

Об этом в эфире Вечір.LIVE с места событий сообщила журналистка Галина Остаповец.

Союзники обсудили увеличение оборонных расходов, роль США и поддержку Украины

В ходе заседания союзники сосредоточились на двух ключевых вопросах — увеличении оборонных расходов и роли Соединенных Штатов в системе коллективной безопасности НАТО.

Одной из главных тем стало обсуждение повышения оборонных расходов стран-членов Альянса до 5% ВВП. По предварительным планам, этого показателя союзники должны достичь к 2035 году, однако руководство НАТО призывает ускорить этот процесс.

Отдельно участники встречи обсудили роль Соединенных Штатов в системе коллективной безопасности. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что американское военное присутствие в Европе не сокращается, а США остаются ключевым партнером Альянса.

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Значительное внимание союзники уделили Украине. Участники заседания обсудили дальнейшую военную помощь, а также развитие сотрудничества в сфере оборонных технологий.

Отдельно был отмечен украинский опыт противодействия беспилотникам, который, по оценкам НАТО, является одним из самых эффективных в современной войне.

В четверг переговоры в штаб-квартире НАТО продолжатся. Также состоится очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Новини.LIVE сообщали, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не подтвердил возможный визит президента Украины Владимира Зеленского в Альянс в ближайшие дни. В то же время он также не стал его опровергать.

Новини.LIVE сообщали, что премьер-министр Латвии отметил, что Украина обладает уникальным опытом в сфере противодействия беспилотникам. Он подчеркнул, что этот опыт имеет ключевое значение для обеспечения безопасности европейских государств.

НАТО военная помощь война в Украине
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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