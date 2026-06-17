Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Латвия: опыт Украины в борьбе с дронами необходимо интегрировать в НАТО

Латвия: опыт Украины в борьбе с дронами необходимо интегрировать в НАТО

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 17:35
Премьер-министр Латвии: Украина лучше всех в мире знает, как противодействовать дронам
Премьер-министр Латвии Андрис Кульбергс проводит совместную пресс-конференцию в штаб-квартире НАТО. Фото: Getty Images

Премьер-министр Латвии заявил, что Украина обладает уникальным опытом в противодействии беспилотникам. Он подчеркнул, что этот опыт имеет решающее значение для безопасности европейских стран.

Об этом заявил Андрис Кулбергс во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.

Латвия призывает интегрировать украинский опыт в систему ПВО НАТО

По словам Кулбергса, сотрудничество с Украиной в сфере безопасности уже дает практические результаты и способствует усилению защиты воздушного пространства стран Балтии.

"Нет никого в мире, кто лучше знает, как защитить нас от дронов, чем Украина, которая применяет их ежедневно на войне", — отметил премьер.

Он также сообщил, что Латвия недавно подписала соответствующее соглашение с Украиной, у Литвы уже есть аналогичное соглашение, а Эстония может присоединиться в ближайшее время.

Читайте также:

Кулбергс подчеркнул, что такие договоренности должны быть интегрированы в систему НАТО для укрепления совместной обороны и защиты воздушного пространства региона.

Новини.LIVE сообщали, что Украина подписала оборонное соглашение Drone Deal с премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом. Документ предусматривает совместное производство беспилотников и усиление защиты от российских угроз.

Новини.LIVE сообщали, что Украина провела встречу с министром обороны Латвии Райвисом Мелнисом, который совершает свой первый зарубежный визит в этой должности. В ходе переговоров стороны обсудили углубление сотрудничества в сфере обороны и защиты воздушного пространства.

НАТО Латвия дроны
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации