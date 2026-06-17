Премьер-министр Латвии: Украина лучше всех в мире знает, как противодействовать дронам

Премьер-министр Латвии Андрис Кульбергс проводит совместную пресс-конференцию в штаб-квартире НАТО. Фото: Getty Images

Премьер-министр Латвии заявил, что Украина обладает уникальным опытом в противодействии беспилотникам. Он подчеркнул, что этот опыт имеет решающее значение для безопасности европейских стран.

Об этом заявил Андрис Кулбергс во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.

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По словам Кулбергса, сотрудничество с Украиной в сфере безопасности уже дает практические результаты и способствует усилению защиты воздушного пространства стран Балтии.

"Нет никого в мире, кто лучше знает, как защитить нас от дронов, чем Украина, которая применяет их ежедневно на войне", — отметил премьер.

Он также сообщил, что Латвия недавно подписала соответствующее соглашение с Украиной, у Литвы уже есть аналогичное соглашение, а Эстония может присоединиться в ближайшее время.

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Кулбергс подчеркнул, что такие договоренности должны быть интегрированы в систему НАТО для укрепления совместной обороны и защиты воздушного пространства региона.

Новини.LIVE сообщали, что Украина подписала оборонное соглашение Drone Deal с премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом. Документ предусматривает совместное производство беспилотников и усиление защиты от российских угроз.

Новини.LIVE сообщали, что Украина провела встречу с министром обороны Латвии Райвисом Мелнисом, который совершает свой первый зарубежный визит в этой должности. В ходе переговоров стороны обсудили углубление сотрудничества в сфере обороны и защиты воздушного пространства.