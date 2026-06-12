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Главная Новости дня Украина и Латвия обсудили Drone Deal и оборонные проекты

Украина и Латвия обсудили Drone Deal и оборонные проекты

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 19:34
Украина и Латвия обсудили Drone Deal и оборонные проекты
Срочная новость

Україна провела зустріч із міністром оборони Латвії Райвісом Мелнісом, який здійснює свій перший закордонний візит на цій посаді.

Про це повідомляє Володимир Зеленський, повідомляє Новини.LIVE . Новина доповнюється...

Під час переговорів сторони обговорили реалізацію ініціативи Drone Deal, підписаної між двома країнами.

За словами української сторони, в рамках цього формату передбачається обмін досвідом у сфері захисту повітряного простору, зокрема щодо протидії повітряним загрозам.

Сторони також розглянули можливості фінансування спільних проектів у рамках програми SAFE, а також взаємодія у рамках Європейського Союзу, НАТО та Об'єднаних експедиційних сил (JEF).

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Окремо було наголошено, що виклики у сфері безпеки у Європі залишаються наслідком війни Росії проти України та її відмови від дипломатичного врегулювання.

Украинская сторона поблагодарила Латвию за поддержку с начала полномасштабной российской агрессии.

Владимир Зеленский Латвия война в Украине
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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