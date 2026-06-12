Україна та Латвія обговорили Drone Deal і оборонні проєкти
Україна провела зустріч із міністром оборони Латвії Райвісом Мелнісом, який здійснює свій перший закордонний візит на посаді.
Про це повідомляє Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE .
Україна посилює співпрацю з Латвією у сфері оборони та захисту неба
Під час переговорів сторони обговорили реалізацію ініціативи Drone Deal , підписаної цієї тижня між двома країнами.
За словами української сторони, в межах цього формату передбачається обмін досвідом у сфері захисту повітряного простору , зокрема щодо протидії повітряним загрозам.
Також сторони розглянули можливості фінансування спільних проектів у межах програми SAFE , а також взаємодію в межах Європейського Союзу , НАТО та Об'єднаних експедиційних сил (JEF) .
Окремо було наголошено, що безпекові визови в Європі залишаються наслідком війни Росії проти України та її відмови від дипломатичного врегулювання .
Українська сторона подякувала Латвії за підтримку від початку повномасштабної російської агресії.
Новини.LIVE повідомляли, що Україна та Латвія опровергли російські заяви про якби підготовку ударів з території Латвії . Київ наголосив, що не планує таких дій.
Новини.LIVE інформували, що Україна заключила оборонну угоду Drone Deal із прем'єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом . Документ передбачає спільне виробництво безпілотників та посилення захисту від російських загроз.