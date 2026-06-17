Прем’єр Латвії: Україна найкраще у світі знає, як протидіяти дронам

Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кульбергс проводить спільну прес-конференцію в штаб-квартирі НАТО. Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Латвії заявив, що Україна має унікальний досвід у протидії безпілотникам. Він наголосив, що цей досвід є критично важливим для безпеки європейських країн.

Про це сказав Андріс Кулбергс під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає журналіст Новини.LIVE Галина Остаповець.

Латвія закликає інтегрувати український досвід у систему ППО НАТО

За словами Кулбергса, співпраця з Україною у сфері безпеки вже дає практичні результати та сприяє посиленню захисту повітряного простору країн Балтії.

"Немає нікого у світі, хто краще знає, як убезпечити нас від дронів, ніж Україна, яка застосовує їх щодня на війні", — зазначив прем’єр.

Він також повідомив, що Латвія нещодавно підписала відповідну угоду з Україною, Литва вже має аналогічну домовленість, а Естонія може приєднатися найближчим часом.

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Кулбергс наголосив, що такі домовленості мають бути інтегровані в систему НАТО для посилення спільної оборони та захисту повітряного простору регіону.

Новини.LIVE повідомляли, що Україна підписала оборонну угоду Drone Deal із прем’єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом. Документ передбачає спільне виробництво безпілотників та посилення захисту від російських загроз.

Новини.LIVE інформували, що Україна провела зустріч із міністром оборони Латвії Райвісом Мелнісом, який здійснює свій перший закордонний візит на цій посаді. Під час переговорів сторони обговорили поглиблення співпраці у сфері оборони та захисту повітряного простору.