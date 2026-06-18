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Министр обороны Канады: пришло время говорить о завершении войны

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 11:23
Министр обороны Канады: пришло время говорить о завершении войны
Министр обороны Канады Дэвид Макгинти. Фото: Эндрю Мид / The Hill Times

Министр обороны Канады Дэвид Макгинти заявил, что пришло время начать разговор о завершении войны в Украине. Он подчеркнул, что Канада и впредь будет поддерживать Украину и стремится к конструктивному завершению войны. В то же время канадский министр высоко оценил действия украинских военных.

Об этом Макгинти заявил во время общения с журналистами в Брюсселе, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Канада выступает за конструктивное завершение войны в Украине

"Мы по-прежнему привержены тому, чтобы довести это дело до конструктивного завершения. Сейчас самое время говорить об окончании этой войны. Слишком много людей погибло", — сказал Макгинти.

В то же время он отметил, что не будет комментировать возможные сценарии ведения боевых действий украинской армией, однако заверил, что Канада и в дальнейшем будет поддерживать Украину на пути к завершению войны.

Как сообщали Новини.LIVE, глава США Дональд Трамп после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G7 намерен позвонить российскому диктатору Владимиру Путину. Он заявил, что стороны должны заключить мирное соглашение.

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Также Новини.LIVE писали, что Зеленский примет участие в заседании "Рамштайн". Оно состоится уже сегодня, 18 июня. Основной темой обсуждения станет , финансирование и развитие оборонного производства для Украины.

Канада перемирие война в Украине
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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