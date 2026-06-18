Какие ракеты ожидает Украина от ЕС

Михаил Федоров и Марк Рютте беседуют. Фото: Reuters

В ближайшее время Украина получит ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot. Также планируется закупка ракет Mistral и Meteor.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе.

Украина ожидает новые ракеты ПВО и готовит дополнительные закупки вооружения

По его словам, помощь, анонсированная в рамках формата "Рамштайн", начнет поступать уже в ближайшее время, тогда как другие пакеты военной поддержки будут переданы в течение следующих месяцев. Сроки поставок зависят от конкретной страны и типа вооружения.

Федоров также отметил, что Украина планирует на кредитные средства закупить ракеты Mistral и Meteor. Они, по его словам, необходимы для усиления защиты украинских военных на передовой и противодействия российской авиации.

"Все зависит от пакета и страны. Например, на прошлой неделе Дания заменила короткую артиллерию на длинную, и это произошло за неделю — уже несколько дней назад доставили десятки тысяч снарядов калибра 155 мм с дальностью более 30 километров. Я думаю, что все это произойдет в ближайшие месяцы, потому что это нам нужно каждый день. Нам нужна противоракетная оборона, чтобы защищать наши города, и все это понимают. Все видели сегодня эти цифры — сколько мы получили и сколько нам нужно противоракетного оружия. На самом деле у россиян осталось всего две ключевые проблемы, которые нужно срочно решить: это баллистика и противоракетные ракеты для нашей страны, а также КАБы, которыми они ежедневно атакуют нашу первую линию. Это необходимо для защиты наших военных на передовых позициях", — заявил Федоров.

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Новини.LIVE сообщали, что Украина недавно получила и развернула новый пакет ракет для систем Patriot. Благодаря этим поставкам украинская ПВО смогла более эффективно противодействовать воздушным угрозам во время ночной атаки, в частности баллистическим целям. В то же время после их использования возникает необходимость в дальнейшем пополнении запасов.

Новини.LIVE сообщали, что Германия выделит 400 млн долларов на закупку боеприпасов для ПВО и ракет Patriot для Украины в рамках программы PURL. В Берлине подчеркивают, что не намерены сокращать поддержку Украины.