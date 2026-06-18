Який оборонний пакет отримала Україна на «Рамштайні»?

Михайло Федоров та Ден Джарвіс тиснуть руки. Фото: Reuters

Міжнародні партнери оголосили про нові пакети військової допомоги. Загальний їх обсяг становить близько $4 млрд.

Про це повідомив Міністр оборони України Михайло Федоров під час засідання Контактної групи з оборони України, повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Нові пакети допомоги спрямовані на посилення оборонних спроможностей України

За його словами, одним із найбільших внесків став пакет у межах механізму PURL обсягом $1 млрд. Ця програма дозволяє швидше забезпечувати Україну критично важливим озброєнням та боєприпасами.

Окремо партнери також оголосили понад $500 млн допомоги, яка буде спрямована на посилення далекобійної артилерії, а також підтримку українських безпілотних систем і ракетних програм. Ці поставки мають зміцнити спроможності України завдавати ударів по військових цілях противника на значній відстані.

Крім того, Нідерланди повідомили про передачу близько 700 крилатих ракет, що суттєво посилить ударний потенціал українських сил.

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Загалом, за попередніми оцінками, обсяг оголошеної допомоги становить близько $4 млрд, однак ця цифра може зрости після остаточного узагальнення всіх внесків партнерів за підсумками зустрічі.

Новини.LIVE повідомляли, що напередодні зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі ключовою темою обговорення стала підготовка до майбутнього саміту Альянсу, який заплановано на 6–7 липня в Анкарі. Під час засідання союзники приділили основну увагу двом ключовим питанням — нарощуванню оборонних витрат та ролі Сполучених Штатів у системі колективної безпеки НАТО.

Новини.LIVE інформували, що Міністр оборони Великої Британії Ден Джарвіс заявив, що країна передасть Україні 150 тисяч безпілотників і понад 350 ракет, серед яких 100 призначені для систем протиповітряної оборони Patriot. Це новий пакет військової допомоги.