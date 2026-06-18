Британія передасть Україні 150 тисяч дронів та ракети

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Міністр оборони Великої Британії Ден Джарвіс повідомив, що його країна передасть Україні 150 тисяч дронів та понад 350 ракет, зокрема 100 для систем протиповітряної оборони Patriot. Йдеться про новий пакет військової допомоги.

Про це Ден Джарвіс повідомив під час відкриття засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн", передає Новини.LIVE.

Нова військова допомога від Британії для України

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