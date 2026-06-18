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Главная Новости дня Великобритания передаст Украине 150 тысяч дронов и ракет

Великобритания передаст Украине 150 тысяч дронов и ракет

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 17:09
Великобритания передаст Украине 150 тысяч дронов и ракет
Срочная новость

Министр обороны Великобритании Дэн Джарвис сообщил, что его страна передаст Украине 150 тысяч дронов и более 350 ракет, в том числе 100 для систем противовоздушной обороны Patriot. Речь идет о новом пакете военной помощи.

Об этом Дэн Джарвис сообщил во время открытия заседания Контактной группы в формате "Рамштайн", передает Новини.LIVE.

Новая военная помощь от Великобритании для Украины

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Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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