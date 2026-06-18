Великобритания передаст Украине 150 тысяч дронов и ракет

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Министр обороны Великобритании Дэн Джарвис сообщил, что его страна передаст Украине 150 тысяч дронов и более 350 ракет, в том числе 100 для систем противовоздушной обороны Patriot. Речь идет о новом пакете военной помощи.

Об этом Дэн Джарвис сообщил во время открытия заседания Контактной группы в формате "Рамштайн", передает Новини.LIVE.

Новая военная помощь от Великобритании для Украины

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