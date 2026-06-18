Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский: Украина и Германия подписали соглашение в сфере обороны

Зеленский: Украина и Германия подписали соглашение в сфере обороны

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 16:35
Украина и Германия заключили соглашение в сфере обороны
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Axel Schmidt

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Германия подписали оборонное соглашение об объединении технологий. По его словам, государству нужен ответ на российскую баллистику.

Об этом глава государства сообщил во время открытия заседания Контактной группы в формате "Рамштайн", передает Новини.LIVE.

Украина и Германия подписали оборонное соглашение об объединении технологий

Зеленский подчеркнул, что Украине необходимо найти эффективное противодействие российской баллистике, поскольку российский диктатор Владимир Путин сейчас делает ставку на систематические ракетные атаки.

В настоящее время Украина перехватывает около 90% российских дронов, а также работает система защиты от крылатых ракет. В то же время баллистические ракеты противника остаются ключевой проблемой.

Зеленский добавил, что соглашение с Германией должно объединить возможности обеих стран.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса, Германия направит 400 млн долларов на закупку боеприпасов для систем ПВО и ракет для комплексов Patriot в рамках инициативы PURL. Страна не намерена снижать уровень поддержки Украины.

А Зеленский в комментарии журналистке Новини.LIVE сообщил, что ожидает от встречи в формате "Рамштайн", что партнеры рассмотрят ряд важных вопросов, касающихся поддержки Украины.

Владимир Зеленский Германия Украина
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации