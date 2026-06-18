Украина и Германия заключили соглашение в сфере обороны

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Axel Schmidt

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Германия подписали оборонное соглашение об объединении технологий. По его словам, государству нужен ответ на российскую баллистику.

Об этом глава государства сообщил во время открытия заседания Контактной группы в формате "Рамштайн", передает Новини.LIVE.

Украина и Германия подписали оборонное соглашение об объединении технологий

Зеленский подчеркнул, что Украине необходимо найти эффективное противодействие российской баллистике, поскольку российский диктатор Владимир Путин сейчас делает ставку на систематические ракетные атаки.

В настоящее время Украина перехватывает около 90% российских дронов, а также работает система защиты от крылатых ракет. В то же время баллистические ракеты противника остаются ключевой проблемой.

Зеленский добавил, что соглашение с Германией должно объединить возможности обеих стран.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса, Германия направит 400 млн долларов на закупку боеприпасов для систем ПВО и ракет для комплексов Patriot в рамках инициативы PURL. Страна не намерена снижать уровень поддержки Украины.

А Зеленский в комментарии журналистке Новини.LIVE сообщил, что ожидает от встречи в формате "Рамштайн", что партнеры рассмотрят ряд важных вопросов, касающихся поддержки Украины.