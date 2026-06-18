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Головна Новини дня Зеленський: Україна та Німеччина підписали оборонну угоду

Зеленський: Україна та Німеччина підписали оборонну угоду

Ua ru
Дата публікації: 18 червня 2026 16:35
Україна і Німеччина уклали оборонну угоду
Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Axel Schmidt

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Німеччина підписали оборонну угоду стосовно поєднання технологій. За його словами, державі потрібна відповідь на російську балістику.

Про це глава держави повідомив під час відкриття засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн", передає Новини.LIVE.

Україна й Німеччина підписали оборонну угоду щодо поєднання технологій

Зеленський наголосив, що Україні необхідно знайти ефективну протидію російській балістиці, оскільки російський диктатор Володимир Путін нині робить ставку на систематичні ракетні атаки.

Наразі Україна перехоплює близько 90% російських дронів, а також працює захист від крилатих ракет. Водночас балістичні ракети противника залишаються ключовою проблемою.

Зеленський додав, що угода з Німеччиною має поєднати спроможності обох країн.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, Німеччина спрямує 400 млн доларів на закупівлю боєприпасів для систем ППО та ракет до комплексів Patriot у межах ініціативи PURL. Країна не має наміру зменшувати рівень підтримки України.

А Зеленський у коментарі журналістці Новини.LIVE повідомив, що очікує від зустрічі у форматі "Рамштайн", що партнери розглянуть низку важливих питань щодо підтримки України.

Володимир Зеленський Німеччина Україна
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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