Засідання "Рамштайн" у Брюсселі — Зеленський назвав головні теми зустрічі

Володимир Зеленський у Брюсселі 18 червня. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя для участі у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Глава держави очікує, що під час зустрічі партнери розглянуть низку важливих питань щодо підтримки України.

Про це Зеленський заявив в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Які питання розглядатимуть на "Рамштайні"

За словами президента, сьогодні учасники засідання мають обговорити подальшу військову допомогу Україні, фінансування оборонних потреб та розвиток українського оборонно-промислового комплексу.

Зеленський наголосив, що на порядку денному перебувають багато важливих питань, від яких залежить подальше зміцнення обороноздатності України.

Очікується, що ключовою темою зустрічі стане забезпечення українських Сил оборони необхідним озброєнням, а також збільшення інвестицій у виробництво зброї безпосередньо в Україні.

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Засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбувається за участю представників десятків країн-партнерів, які координують військову підтримку України у протистоянні російській агресії.

Новини.LIVE повідомляли, що Президент України долучиться до засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Учасники зустрічі зосередяться на питаннях подальшої військової допомоги, фінансування оборонних потреб та посилення виробництва озброєння. Крім того, заплановано низку переговорів за участю держав-членів НАТО.

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський повідомив про важливі домовленості з Німеччиною. За його словами, Україна разом з ЄС сьогодні зробить перший крок до формування майбутньої Європейської антибалістичної системи. Він також висловив сподівання, що найближчим часом Україна зможе відкрити всі шість переговорних кластерів у межах вступу до ЄС.