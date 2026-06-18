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Головна Новини дня Зеленський: Україна та ЄС створять Європейську антибалістичну систему

Зеленський: Україна та ЄС створять Європейську антибалістичну систему

Ua
Дата публікації: 18 червня 2026 12:48
Зеленський: Україна та ЄС створять Європейську антибалістичну систему
Термінова новина

Президент Володимир Зеленський анонсував важливі домовленості з Німеччиною. Він заявив, що Україна та ЄС сьогодні зроблять перший крок до створення майбутньої Європейської антибалістичної системи, Також він висловив сподівання, що найближчим часом Україна відкриє всі шість переговорних кластерів на шляху до членства в ЄС.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

Новина доповнюється...

 

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Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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