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Главная Новости дня Зеленский: Украина и ЕС создадут Европейскую антибаллистическую систему

Зеленский: Украина и ЕС создадут Европейскую антибаллистическую систему

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 12:48
Украина и ЕС создадут единую Европейскую антибаллистическую систему
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский объявил о важных договоренностях с Германией. Он заявил, что Украина и ЕС сегодня сделают первый шаг к созданию будущей Европейской антибаллистической системы. Также он выразил надежду, что в ближайшее время Украина откроет все шесть переговорных кластеров на пути к членству в ЕС.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на аудиокомментарий Владимира Зеленского.

Первый шаг к созданию европейской антибаллистической системы

Президент сейчас находится в Брюсселе, где примет участие в заседании в формате "Рамштайн". До этого Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Он отметил, что на "Рамштайне" будут обсуждать совместную европейскую противоракетную систему.

"Вы знаете, это направление инициировала Украина. Для этого нам нужна такая коалиционная работа с партнерами, с их компаниями, с их лидерами. И сегодня у нас должно состояться очень важное событие, когда немецкие представители смогут поделиться с украинцами тем, что нам нужно, а мы поделимся тем, что нужно им. Это для того, чтобы сделать первый шаг к будущей противоракетной системе", — сказал Зеленский.

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На заседании "Рамштайна" стороны также обсудят сегодня финансирование помощи Украине.

Речь идет о поставках систем ПВО, ракет для Patriot и новых пакетов помощи в рамках механизма PURL.

Сообщается, что уже 9–11 государств готовы присоединиться к новым пакетам поддержки.

Как ранее писали Новини.LIVE, перед заседанием "Рамштайна" министр обороны Бельгии Тео Франкен объявил о передаче ВСУ 7 истребителей F-16, а министр обороны ФРГ Борис Пистроус — о выделении Украине 400 млн долларов на боеприпасы для ПВО и ракеты Patriot для Украины в рамках программ PURL и Jumpstart.

Владимир Зеленский ПВО Рамштайн
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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