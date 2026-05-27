Меркель заявила, що сподівається на закінчення війни через 10 років

Меркель заявила, що сподівається на закінчення війни через 10 років

Дата публікації: 27 травня 2026 16:25
Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Фото: Alexandros Michailidis

Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що сподівається на завершення війни в Україні протягом наступних 10 років. Вона висловила переконання, що після цього Україна стане повністю незалежною, вільною та суверенною державою. Її заява пролунала на тлі дискусій про безпеку в Європі та можливе посилення Бундесверу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на слова Ангели Меркель.

Меркель про закінчення війни в Україні через 10 років

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель озвучила свій прогноз щодо тривалості війни в Україні під час участі в подкасті WDR 0630 у Берліні. Вона висловила сподівання, що за десятиліття бойові дії завершаться, а Україна отримає повний суверенітет і свободу.

Пояснюючи свою позицію, Меркель наголосила на можливих змінах у безпековій політиці Європи, зокрема в контексті дискусій про військовий призов у Німеччині через російську загрозу.

Меркель зазначила, що не вважає, що такі заходи будуть потрібні в майбутньому після завершення війни в Україні.

"Через 10 років війна в Україні, сподіваюся, закінчиться, і таким чином Україна стане незалежною, вільною та суверенною країною", — сказала ексканцлерка Німеччини.

Новини.LIVE інформували, що Ангела Меркель відмовилася від можливості бути посередницею в переговорах між ЄС і Росією. Водночас вона закликала європейських лідерів активніше використовувати дипломатичні інструменти для діалогу з Кремлем. За її словами, саме чинні керівники ЄС можуть бути сприйняті Росією як реальні перемовники.

Новини.LIVE також писали, що раніше Ангела Меркель заявляла, що війну в Україні можна було б запобігти, якби Європейський Союз був більш єдиним у своїй політиці щодо Росії. Вона нагадала, що у 2021 році разом з Емманюелем Макроном пропонувала новий формат переговорів із Кремлем, але ініціативу не підтримали деякі країни ЄС. За її словами, розбіжності всередині Євросоюзу стали однією з причин, якими скористалася Росія для нападу на Україну.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
