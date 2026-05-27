Меркель заявила, что надеется на окончание войны через 10 лет

Дата публикации 27 мая 2026 16:25
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Фото: Alexandros Michailidis

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что надеется на завершение войны в Украине в течение следующих 10 лет. Она выразила убеждение, что после этого Украина станет полностью независимым, свободным и суверенным государством. Ее заявление прозвучало на фоне дискуссий о безопасности в Европе и возможном усилении Бундесвера.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на слова Ангелы Меркель.

Меркель об окончании войны в Украине через 10 лет

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель озвучила свой прогноз относительно продолжительности войны в Украине во время участия в подкасте WDR 0630 в Берлине. Она выразила надежду, что через десятилетие боевые действия завершатся, а Украина получит полный суверенитет и свободу.

Объясняя свою позицию, Меркель отметила возможные изменения в политике безопасности Европы, в частности в контексте дискуссий о военном призыве в Германии из-за российской угрозы.

Меркель отметила, что не считает, что такие меры будут нужны в будущем после завершения войны в Украине.

"Через 10 лет война в Украине, надеюсь, закончится, и таким образом Украина станет независимой, свободной и суверенной страной", — сказала экс-канцлер Германии.

Новини.LIVE информировали, что Ангела Меркель отказалась от возможности быть посредником в переговорах между ЕС и Россией. В то же время она призвала европейских лидеров активнее использовать дипломатические инструменты для диалога с Кремлем. По ее словам, именно действующие руководители ЕС могут быть восприняты Россией как реальные переговорщики.

Новини.LIVE также писали, что ранее Ангела Меркель заявляла, что войну в Украине можно было бы предотвратить, если бы Европейский Союз был более единым в своей политике в отношении России. Она напомнила, что в 2021 году вместе с Эмманюэлем Макроном предлагала новый формат переговоров с Кремлем, но инициативу не поддержали некоторые страны ЕС. По ее словам, разногласия внутри Евросоюза стали одной из причин, которыми воспользовалась Россия для нападения на Украину.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
