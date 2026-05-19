Меркель отказалась от участия в переговорах между ЕС и Россией

Меркель отказалась от участия в переговорах между ЕС и Россией

Дата публикации 19 мая 2026 07:36
Меркель отказалась от участия в переговорах между ЕС и Россией
Ангела Меркель. Фото: AP

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от возможной роли посредницы в переговорах с Кремлем. В то же время она призвала европейских лидеров активнее использовать дипломатические механизмы для прекращения войны России против Украины.

Об этом сообщает Euractiv, передает Новини.LIVE.

Меркель призвала ЕС к прямым переговорам с Кремлем

Во время мероприятия в Берлине в понедельник Меркель заявила, что нынешние руководители Европейского Союза должны самостоятельно вести диалог с российским диктатором Владимиром Путиным. По ее словам, именно действующие лидеры могут быть восприняты Кремлем серьезно.

"Я сожалею о том, что, на мой взгляд, Европа недостаточно использует свой дипломатический потенциал", — отметила экс-поселенка.

Меркель также дала понять, что не считает себя подходящей кандидатурой для участия в переговорах в качестве специального представителя ЕС. Несмотря на это она подчеркнула важность сохранения открытых дипломатических каналов с Россией.

"Военное сдерживание плюс дипломатическая деятельность. Вот что, по моему мнению, является важным", — сказала бывшая канцлер.

Заявления Меркель прозвучали на фоне предположений в европейских политических кругах о том, что она может получить роль специального посланника ЕС для поиска путей завершения войны в Украине.

Ангела Меркель возглавляла правительство Германии в течение 16 лет. За это время она поддерживала сложные, но по большей части рабочие отношения с Путиным.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, ЕС хочет привлечь к переговорам с Россией своего представителя. Кроме Меркель, также рассматривают кандидатуры бывшего премьера Италии Марио Драги и президента Финляндии Александра Стубба.

В то же время в ЕС отклонили кандидатуру экс-премьера Германии Герхарда Шредера на должность переговорщика.

Европейский союз Ангела Меркель Россия
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
