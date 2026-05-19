Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Меркель відмовилася від участі у переговорах між ЄС і Росією

Меркель відмовилася від участі у переговорах між ЄС і Росією

Ua ru
Дата публікації: 19 травня 2026 07:36
Меркель відмовилася від участі у переговорах між ЄС і Росією
Ангела Меркель. Фото: AP

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель відмовилася від можливої ролі посередниці у переговорах із Кремлем. Водночас вона закликала європейських лідерів активніше використовувати дипломатичні механізми для припинення війни Росії проти України.

Про це повідомляє Euractiv, передає Новини.LIVE.

Меркель закликала ЄС до прямих переговорів із Кремлем

Під час заходу в Берліні у понеділок Меркель заявила, що нинішні керівники Європейського Союзу мають самостійно вести діалог із російським диктатором Володимиром Путіним. За її словами, саме чинні лідери можуть бути сприйняті Кремлем серйозно.

"Я шкодую про те, що, на мій погляд, Європа недостатньо використовує свій дипломатичний потенціал", — наголосила експосадовиця.

Меркель також дала зрозуміти, що не вважає себе відповідною кандидатурою для участі у переговорах як спеціальної представниці ЄС. Попри це вона підкреслила важливість збереження відкритих дипломатичних каналів із Росією.

Читайте також:

"Військове стримування плюс дипломатична діяльність. Ось що, на мою думку, є важливим", — сказала колишня канцлерка.

Заяви Меркель пролунали на тлі припущень у європейських політичних колах про те, що вона може отримати роль спеціального посланця ЄС для пошуку шляхів завершення війни в Україні.

Ангела Меркель очолювала уряд Німеччини протягом 16 років. За цей час вона підтримувала складні, але здебільшого робочі відносини з Путіним.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, ЄС хоче залучити до переговорів з Росією свого представника. Окрім Меркель, також розглядають кандидатури колишнього прем'єра Італії Маріо Драгі та президент Фінляндії Александра Стубба.

Водночас у ЄС відхилили кандидатуру експрем'єра Німеччини Герхарда Шредера на посаду перемовника.

Європейський союз Ангела Меркель Росія
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації