Меркель відмовилася від участі у переговорах між ЄС і Росією

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель відмовилася від можливої ролі посередниці у переговорах із Кремлем. Водночас вона закликала європейських лідерів активніше використовувати дипломатичні механізми для припинення війни Росії проти України.

Меркель закликала ЄС до прямих переговорів із Кремлем

Під час заходу в Берліні у понеділок Меркель заявила, що нинішні керівники Європейського Союзу мають самостійно вести діалог із російським диктатором Володимиром Путіним. За її словами, саме чинні лідери можуть бути сприйняті Кремлем серйозно.

"Я шкодую про те, що, на мій погляд, Європа недостатньо використовує свій дипломатичний потенціал", — наголосила експосадовиця.

Меркель також дала зрозуміти, що не вважає себе відповідною кандидатурою для участі у переговорах як спеціальної представниці ЄС. Попри це вона підкреслила важливість збереження відкритих дипломатичних каналів із Росією.

"Військове стримування плюс дипломатична діяльність. Ось що, на мою думку, є важливим", — сказала колишня канцлерка.

Заяви Меркель пролунали на тлі припущень у європейських політичних колах про те, що вона може отримати роль спеціального посланця ЄС для пошуку шляхів завершення війни в Україні.

Ангела Меркель очолювала уряд Німеччини протягом 16 років. За цей час вона підтримувала складні, але здебільшого робочі відносини з Путіним.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, ЄС хоче залучити до переговорів з Росією свого представника. Окрім Меркель, також розглядають кандидатури колишнього прем'єра Італії Маріо Драгі та президент Фінляндії Александра Стубба.

Водночас у ЄС відхилили кандидатуру експрем'єра Німеччини Герхарда Шредера на посаду перемовника.