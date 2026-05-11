У ЄС відхилили кандидатуру Шредера на посаду перемовника з Росією

У Європейському Союзі різко розкритикували пропозицію російського диктатора Володимира Путіна залучити експрем'єра Німеччини Герхарда Шредера як представника ЄС у можливих переговорах із Росією. Водночас європейські лідери визнають необхідність майбутнього діалогу з Москвою, однак поки не визначили, хто саме може представляти інтереси Європи.

ЄС проти участі Шредера у перемовинах з РФ

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що Євросоюз не дозволить Росії диктувати, хто має бути європейським переговірником. Вона також нагадала про тісні зв'язки Шредера з російськими державними компаніями після завершення його політичної кар'єри.

"Якщо ми надамо Росії право призначати переговірника від нашого імені, це було б не дуже розумно. Герхард Шредер був високопоставленим лобістом російських державних компаній. Тож зрозуміло, чому Путін хоче, щоб він був тією людиною, яка б насправді сиділа по обидва боки столу", — заявила очільниця дипломатії ЄС.

Після завершення роботи канцлером Німеччини Шредер співпрацював із російськими енергетичними компаніями, зокрема очолював раду директорів "Роснефти" та комітет акціонерів Nord Stream AG. Через близькі зв'язки з Кремлем його позбавили частини привілеїв ексканцлера.

Тим часом президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що європейським країнам рано чи пізно доведеться відновлювати прямий діалог із Росією. Водночас питання представництва ЄС наразі залишається відкритим. Фінський лідер також наголосив на важливості координації між країнами Європи.

"Ми обговорювали з європейськими лідерами, хто налагодить контакт, але поки що не знаємо. Так, настав час розпочати переговори з Росією. Але все має бути скоординовано між країнами E5 та північноєвропейськими і балтійськими державами", — додав він.

За словами Стубба, наразі розглядаються різні формати майбутніх контактів — від спеціального посланника до групи європейських лідерів.

Водночас у Берліні також негативно відреагували на ідею Кремля щодо Шредера. У Німеччині вважають, що така пропозиція є спробою посіяти розкол усередині ЄС та серед німецьких політичних еліт.

Очікується, що питання можливих переговорів Євросоюзу з Росією та умов для Москви обговорять під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС на Кіпрі 27-28 травня.

Як писали Новини.LIVE, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повністю готова до старту переговорів про вступ до Євросоюзу. Київ очікує швидкого відкриття переговорного процесу та всіх необхідних кластерів для подальшої євроінтеграції.

Тим часом колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін попередив, що Путін продовжує формувати механізми тиску на Європу. За його словами, Кремль використовує ці інструменти насамперед для гібридної війни, однак не виключає і сценарії прямої агресії.