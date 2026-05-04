Путін створює важелі впливу на Європу, — Клімкін

Дата публікації: 4 травня 2026 04:20
Павло Клімкін. Фото: скриншот

Колишній очільник МЗС України Павло Клімкін заявив, що глава Кремля Володимир Путін створює важелі впливу на Європу. В першу чергу, для гібридної війни, але й не виключена пряма агресія.

Про це Клімкін сказав в ефірі проєкту Новини.LIVE "Архітектура безпеки".

Як Путін впливає на Європу

За словами Клімкіна, своєрідними важелями впливу на Європу є як розробка та використання "Орєшніка", так і наміри керівництва РФ збільшити чисельність армії до 1,5 млн осіб.

"Подивіться на цей "Орєшнік". "Орєшнік" він для кого? Він в першу чергу для європейців. І вони це прекрасно розуміють", — сказав колишній глава МЗС.

Він додав, що зараз росіяни намагаються псувати критичну інфраструктуру Європи, робити кібератаки та влаштовувати провокації в рамках гібридної війни.

При цьому Клімкін вважає, що на даний момент пряма військова агресія РФ проти країн Європи, зокрема Балтії, малоймовірна, хоча й не виключає, що це можливо у майбутньому.

"Вони розуміють, що це не про російські танки, які будуть в Парижі, як колись там російські війська після Наполеона. Це про те, що власне сам спосіб європейського життя може змінитися через російську гібридну, а може і не гібридну війну. (Якщо буде атака на Балтію, буде атака на Польщу, чи це ймовірно станемо на сьогодні? Не дуже. Але чи це можливо? Сто відсотків", — резюмував ексглава МЗС.

Як повідомляло Новини.LIVE, в цьому ж інтерв'ю Клімкін заявив, що не бачить катастрофи, яка б казала про наближення Третьої світової війни. Проте враховуючи непередбачуваність геополітичної ситуації, "вибухати" може де завгодно.

Також ми писали, що за словами Клімкіна, нині жодна країна Європи не може почуватися в безпеці, оскільки Путін може вдатися до військових операцій.

володимир путін Павло Клімкін ефір Новини.LIVE
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Ткач Едуард
