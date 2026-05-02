Клімкін відповів, чи наблизилась Третя світова війна

Павло Клімкін. Фото: скриншот

Колишній глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що не бачить катастрофи, яка б казала про наближення Третьої світової війни. Водночас він вважає, що зараз непередбачуваність геополітичної ситуації, тож "вибухати" може де завгодно.

Про це Клімкін сказав в ефірі проєкту Новини.LIVE "Архітектура безпеки".

Чи буде Третя світова війна та чи зможуть Україна та РФ про щось домовитись

"Я думаю, що п'єса буде продовжуватись. Думаю, що буде ще декілька актів, не один і не два. Зараз я відчуваю, що індекс погіршується, але це не катастрофа. Коли у нас дивляться на те, що відбувається навколо Ірану, і кажуть, ну от Третя світова вже там десь навколо нас, і далі всі будемо воювати, я поки що цього не бачу. Але я так само бачу, що зараз може вибухнути будь-де", — сказав Клімкін.

Він зазначив, що раніше казали про спокій в Азії, однак минулого року неочікувано почали воювати Камбоджа і Таїланд. Тож наразі неможливо передбачувати, де буде наступний "вибух".

"Я не бачу катастрофи, але я бачу, що вибухати буде. І я також бачу, що в сьогоднішньому світі є такі люди, як Дональд Трамп, який завжди казав, що непередбачуваність — його сильна історія. А уявляєте, якщо він тільки почав свою непередбачуваність?", — наголосив Клімкін.

Читайте також:

Водночас попри світову нестабільність, міністр вважає, до Україна та Росія зможуть про щось домовитись, зокрема примирення вогню.

"На жаль, до гарного фіналу, як ви кажете, ми завтра не дійдемо. Але це не означає, що ми не можемо дійти до проміжних рішень, до припинення вогню. Я думаю, що Путін також розуміє, що його сили не наскінчені", — резюмував він.

Як повідомляло Новини.LIVE, у цьому ж інтерв’ю Павло Клімкін зазначив, що наразі жодна країна Європи не може почуватися в безпеці. Він попередив про можливі військові операції РФ проти європейських країн

Також він зазначив, що президент США Дональд Трамп може накласти вторинні санкції на тих, хто допомагає Росії.