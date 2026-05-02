Климкин ответил, приблизилась ли Третья мировая война

Павел Климкин.

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что не видит катастрофы, которая бы говорила о приближении Третьей мировой войны. В то же время он считает, что сейчас непредсказуемость геополитической ситуации, поэтому "взрываться" может где угодно.

Об этом Климкин сказал в эфире проекта Новини.LIVE "Архитектура безопасности".

Будет ли Третья мировая война и смогут ли Украина и РФ о чем-то договориться

"Я думаю, что пьеса будет продолжаться. Думаю, что будет еще несколько актов, не один и не два. Сейчас я чувствую, что индекс ухудшается, но это не катастрофа. Когда у нас смотрят на то, что происходит вокруг Ирана, и говорят, ну вот Третья мировая уже там где-то вокруг нас, и дальше все будем воевать, я пока этого не вижу. Но я так же вижу, что сейчас может взорваться где угодно", — сказал Климкин.

Он отметил, что раньше говорили о спокойствии в Азии, однако в прошлом году неожиданно начали воевать Камбоджа и Таиланд. Поэтому пока невозможно предвидеть, где будет следующий "взрыв".

"Я не вижу катастрофы, но я вижу, что взрываться будет. И я также вижу, что в сегодняшнем мире есть такие люди, как Дональд Трамп, который всегда говорил, что непредсказуемость — его сильная история. А представляете, если он только начал свою непредсказуемость?", — подчеркнул Климкин.

В то же время несмотря на мировую нестабильность, министр считает, что Украина и Россия смогут о чем-то договориться, в частности о примирении огня.

"К сожалению, к хорошему финалу, как вы говорите, мы завтра не дойдем. Но это не значит, что мы не можем дойти до промежуточных решений, к прекращению огня. Я думаю, что Путин также понимает, что его силы не на исходе", — резюмировал он.

Как сообщало Новини.LIVE, в этом же интервью Павел Климкин отметил, что сейчас ни одна страна Европы не может чувствовать себя в безопасности. Он предупредил о возможных военных операциях РФ против европейских стран

Также он отметил, что президент США Дональд Трамп может наложить вторичные санкции на тех, кто помогает России.