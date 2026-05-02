Климкин ответил, приблизилась ли Третья мировая война

Климкин ответил, приблизилась ли Третья мировая война

Дата публикации 2 мая 2026 23:53
Климкин ответил, приблизилась ли Третья мировая война
Павел Климкин. Фото: скриншот

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что не видит катастрофы, которая бы говорила о приближении Третьей мировой войны. В то же время он считает, что сейчас непредсказуемость геополитической ситуации, поэтому "взрываться" может где угодно.

Об этом Климкин сказал в эфире проекта Новини.LIVE "Архитектура безопасности".

Будет ли Третья мировая война и смогут ли Украина и РФ о чем-то договориться

"Я думаю, что пьеса будет продолжаться. Думаю, что будет еще несколько актов, не один и не два. Сейчас я чувствую, что индекс ухудшается, но это не катастрофа. Когда у нас смотрят на то, что происходит вокруг Ирана, и говорят, ну вот Третья мировая уже там где-то вокруг нас, и дальше все будем воевать, я пока этого не вижу. Но я так же вижу, что сейчас может взорваться где угодно", — сказал Климкин.

Он отметил, что раньше говорили о спокойствии в Азии, однако в прошлом году неожиданно начали воевать Камбоджа и Таиланд. Поэтому пока невозможно предвидеть, где будет следующий "взрыв".

"Я не вижу катастрофы, но я вижу, что взрываться будет. И я также вижу, что в сегодняшнем мире есть такие люди, как Дональд Трамп, который всегда говорил, что непредсказуемость — его сильная история. А представляете, если он только начал свою непредсказуемость?", — подчеркнул Климкин.

В то же время несмотря на мировую нестабильность, министр считает, что Украина и Россия смогут о чем-то договориться, в частности о примирении огня.

"К сожалению, к хорошему финалу, как вы говорите, мы завтра не дойдем. Но это не значит, что мы не можем дойти до промежуточных решений, к прекращению огня. Я думаю, что Путин также понимает, что его силы не на исходе", — резюмировал он.

Как сообщало Новини.LIVE, в этом же интервью Павел Климкин отметил, что сейчас ни одна страна Европы не может чувствовать себя в безопасности. Он предупредил о возможных военных операциях РФ против европейских стран

Также он отметил, что президент США Дональд Трамп может наложить вторичные санкции на тех, кто помогает России.

война Павел Климкин эфир Новини.LIVE
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
