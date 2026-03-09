Видео
Главная Новости дня Климкин предупредил о возможных военных операциях РФ против Европы

Климкин предупредил о возможных военных операциях РФ против Европы

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 08:36
Климкин предупредил страны Европы об угрозе со стороны России
Экс-министр иностранных дел Украины (2014-2019 годы) Павел Климкин. Фото: кадр из видео

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин предупредил о возможных военных операциях России против стран Европы. Он отметил, что в настоящее время ни одна страна Европы не может чувствовать себя в безопасности.

Об этом Павел Климкин сказал в эфире нового проекта Новини.LIVE "Архітектура Безпеки".

По мнению Климкина, сейчас ни одна страна Европы не может чувствовать себя в безопасности.

Экс-глава МИД отметил, что если российский диктатор Путин почувствует "слабость" лидера США Дональда Трампа, то вполне может прибегнуть к операциям, в том числе военным, против европейских стран. По его словам, наибольшая угроза — для стран Балтии.

"Я думаю, всем нужно готовиться. Я думаю, что никто не может чувствовать себя полностью в безопасности. Где-то могут быть теракты, где-то может быть разрушение критической инфраструктуры, где-то могут быть военные операции.

Очевидно, в Балтии вероятность гораздо выше. Для Путина это личный и очень эмоциональный вопрос. Он считает себя в каком-то смысле уровнем Петру І, Екатерине ІІ", — пояснил Климкин.

Кроме того, он добавил, что Путин не остановит российский военно-промышленный комплекс (ВПК), ведь тогда экономика страны получит серьезный удар.

Опасность для Европы со стороны России — что известно

Напомним, что в конце 2025 года лидеры восьми стран Северной и Восточной Европы на саммите в Хельсинки определили Россию как самую большую, прямую и долгосрочную угрозу безопасности и миру на континенте. Они подчеркнули необходимость усиления оборонного сотрудничества.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) заявляли, что Россия уже начала подготовку к возможной войне против НАТО. Тогда эксперты предупреждали, что угроза НАТО может стать реальной значительно раньше, чем к 2036 году.

А осенью 2025 года Европарламент принял резолюцию о сбивании российских дронов, которые нарушают воздушное пространство ЕС. Также резолюция призывает к усилению оборонного сотрудничества с Украиной.

США владимир путин Павел Климкин Европа Россия
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
