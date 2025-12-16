Страны Европы признали Россию самой большой угрозой миру

Лидеры восьми стран Европы во время пресс-конференции в день саммита Восточного фланга в Хельсинки 16 декабря 2025 года. Фото: Reuters

Лидеры восьми стран Северной и Восточной Европы на саммите в Хельсинки определили Россию как самую большую, прямую и долгосрочную угрозу безопасности и миру на континенте. В совместном заявлении они подчеркнули необходимость усиления оборонного сотрудничества в условиях роста рисков для всей Европы.

Об этом информирует The Guardian.

Как известно, в Хельсинки лидеры восьми стран Северной и Восточной Европы собрались на Восточном саммите ЕС для обсуждения оборонных усилий.

В совместном заявлении Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия, Польша, Болгария, Румыния и Литва отметили, что Россия является "самой значительной, прямой и долгосрочной угрозой безопасности, миру и стабильности".

Кроме того, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо во время встречи сказал, что Европа сталкивается с "одними из самых серьезных и экзистенциальных вопросов нашего времени".

"Россия остается угрозой сегодня, завтра и в ближайшем будущем для всей Европы. Вот почему мы укрепляем наше сотрудничество. Мы разделяем сильную политическую волю укреплять нашу общую безопасность и оборону Европы, начиная с восточного фланга", — сказал премьер Финляндии.

