Главная Новости дня Кремль планирует конфликт с НАТО после войны в Украине, — ISW

Кремль планирует конфликт с НАТО после войны в Украине, — ISW

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 14:04
Россия готовится к войне с НАТО после Украины, - ISW
Российский диктатор Владимир Путин Фото: NBC News

Россия уже начала подготовку к возможной войне против НАТО, создавая информационную и психологическую почву для будущей эскалации. Аналитики предупреждают, что угроза Альянсу может стать реальной значительно раньше, чем к 2036 году, даже без полного восстановления российского танкового парка.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

Читайте также:

ISW предупреждает о "нулевой фазе" подготовки России к конфликту с НАТО

В новом отчете Института отмечается, что Кремль активно проводит диверсии, кибератаки и разведку с помощью дронов на территории европейских стран. Это, по оценкам экспертов, является частью так называемой "нулевой фазы" — начального этапа подготовки к возможной войне с НАТО. Аналитики отмечают, что РФ уже формирует стратегический резерв человеческих ресурсов, который может быть использован сразу после завершения боевых действий в Украине.

"Россия может иметь значительную боевую мощь в течение нескольких месяцев после окончания войны в Украине, которую, вероятно, сможет быстро развернуть на восточном фланге НАТО", — говорится в отчете ISW.

Также эксперты подчеркнули, что Москва разрабатывает новые тактики ведения боевых действий, ориентированные на использование беспилотников и ракет вместо массированных танковых атак. Такой подход позволяет избегать больших потерь бронетехники и создавать эффект "воздушного запрета" без контроля над небом. ISW призывает страны-члены НАТО готовиться к возможному конфликту, укрепляя оборонительные рубежи и разрабатывая систему сдерживания.

Напомним, что глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страна поддерживает идею сбития российских ракет и дронов над территорией Украины, чтобы предотвратить распространение угрозы на соседние государства, однако для этого нужно решение НАТО.

Ранее мы также информировали, что в немецком городе Гайленкирхен, где расположена стратегическая авиабаза НАТО, вечером 8 октября заметили пролет неизвестного беспилотника в зоне, где полеты запрещены.

война НАТО ISW ЕС война в Украине Россия
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
