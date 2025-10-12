Росія готується до війни з НАТО після України, — ISW

Російський диктатор Володимир Путін Фото: NBC News

Росія вже розпочала підготовку до можливої війни проти НАТО, створюючи інформаційне та психологічне підґрунтя для майбутньої ескалації. Аналітики попереджають, що загроза Альянсу може стати реальною значно раніше, ніж до 2036 року, навіть без повного відновлення російського танкового парку.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

ISW попереджає про "нульову фазу" підготовки Росії до конфлікту з НАТО

У новому звіті Інституту зазначається, що Кремль активно проводить диверсії, кібератаки та розвідку за допомогою дронів на території європейських країн. Це, за оцінками експертів, є частиною так званої "нульової фази" — початкового етапу підготовки до можливої війни з НАТО. Аналітики наголошують, що РФ уже формує стратегічний резерв людських ресурсів, який може бути використаний одразу після завершення бойових дій в Україні.

"Росія може мати значну бойову потужність протягом кількох місяців після закінчення війни в Україні, яку, ймовірно, зможе швидко розгорнути на східному фланзі НАТО", — йдеться у звіті ISW.

Також експерти підкреслили, що Москва розробляє нові тактики ведення бойових дій, орієнтовані на використання безпілотників і ракет замість масованих танкових атак. Такий підхід дозволяє уникати великих втрат бронетехніки та створювати ефект "повітряної заборони" без контролю над небом. ISW закликає країни-члени НАТО готуватися до можливого конфлікту, зміцнюючи оборонні рубежі та розробляючи систему стримування.

Нагадаємо, що глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що країна підтримує ідею збивання російських ракет і дронів над територією України, аби запобігти поширенню загрози на сусідні держави, проте для цього потрібне рішення НАТО.

Раніше ми також інформували, що у німецькому місті Гайленкірхен, де розташована стратегічна авіабаза НАТО, увечері 8 жовтня помітили проліт невідомого безпілотника в зоні, де польоти заборонені.