Україна
Над стратегічною авіабазою НАТО у Німеччині помітили дрон

Над стратегічною авіабазою НАТО у Німеччині помітили дрон

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 08:47
Над базою НАТО в Німеччині зафіксували проліт невідомого дрона
Німецькі підрозділи системи ППО Patriot. Фото: REUTERS/Janis Laizans

У німецькому місті Гайленкірхен, де розташована стратегічна авіабаза НАТО, зафіксували проліт невідомого безпілотника. Інцидент стався увечері 8 жовтня приблизно після 19:00, коли дрон був помічений у зоні, де польоти заборонені.

Про це повідомляє видання Spiegel.

Читайте також:

Над базою НАТО пролетів неідентифікований дрон

Як повідомляє німецьке видання з посиланням на внутрішню службову записку, апарат перебував у повітрі близько однієї хвилини та пролетів на низькій висоті безпосередньо над злітно-посадковою смугою бази в Північному Рейні-Вестфалії.

Після цього інциденту військова поліція оперативно сповістила цивільні правоохоронні органи, однак встановити, звідки саме злетів безпілотник і хто його контролював, не вдалося.

Командування бази, реагуючи на порушення, розпорядилося посилити заходи безпеки на території об’єкта. Наступного дня представник авіабази підтвердив факт інциденту й повідомив, що після отримання сигналу про проліт дрона військові провели ретельну перевірку навколишньої території, однак жодних слідів апарата знайдено не було.

Авіабаза НАТО в Гайленкірхені має надзвичайно важливе значення для повітряної розвідки Альянсу. Саме тут базуються літаки дальнього радіолокаційного виявлення та управління типу AWACS, які забезпечують моніторинг повітряного простору над східним флангом НАТО. Через стратегічну роль цього об’єкта Бундесвер утримує підвищений рівень охорони та контролю над територією бази.

Нагадаємо, вчора, 9 жовтня, Європарламент ухвалив резолюцію щодо збиття російських об’єктів, які порушують повітряний простір ЄС. Тим часом українські військові уже діляться досвідом з ЄС, як протидіяти дронам. 

Німеччина скандал НАТО безпілотники дрони
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
