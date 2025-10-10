Над базой НАТО в Германии зафиксировали пролет неизвестного дрона

Немецкие подразделения системы ПВО Patriot. Фото: REUTERS/Janis Laizans

В немецком городе Гайленкирхен, где расположена стратегическая авиабаза НАТО, зафиксировали пролет неизвестного беспилотника. Инцидент произошел вечером 8 октября примерно после 19:00, когда дрон был замечен в зоне, где полеты запрещены.

Об этом сообщает издание Spiegel.

Как сообщает немецкое издание со ссылкой на внутреннюю служебную записку, аппарат находился в воздухе около одной минуты и пролетел на низкой высоте непосредственно над взлетно-посадочной полосой базы в Северном Рейне-Вестфалии.

После этого инцидента военная полиция оперативно известила гражданские правоохранительные органы, однако установить, откуда именно взлетел беспилотник и кто его контролировал, не удалось.

Командование базы, реагируя на нарушение, распорядилось усилить меры безопасности на территории объекта. На следующий день представитель авиабазы подтвердил факт инцидента и сообщил, что после получения сигнала о пролете дрона военные провели тщательную проверку окружающей территории, однако никаких следов аппарата найдено не было.

Авиабаза НАТО в Гайленкирхене имеет чрезвычайно важное значение для воздушной разведки Альянса. Именно здесь базируются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления типа AWACS, которые обеспечивают мониторинг воздушного пространства над восточным флангом НАТО. Из-за стратегической роли этого объекта Бундесвер удерживает повышенный уровень охраны и контроля над территорией базы.

Напомним, вчера, 9 октября, Европарламент принял резолюцию по сбитию российских объектов, которые нарушают воздушное пространство ЕС. Тем временем украинские военные уже делятся опытом с ЕС, как противодействовать дронам.