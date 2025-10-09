Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Российские объекты над Европой — в ЕС приняли важное решение

Российские объекты над Европой — в ЕС приняли важное решение

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 14:30
Европарламент разрешил сбивать российские объекты, которые нарушают воздушное пространство стран ЕС
Заседание Европарламента. Фото: Reuters

Европарламент принял резолюцию о сбивании российских объектов, которые нарушают воздушное пространство ЕС. Резолюция также призывает к существенному усилению оборонного сотрудничества с Украиной, в частности в сфере беспилотников.

Об этом говорится на сайте Европарламента в четверг, 9 октября.

Реклама
Читайте также:

О чем говорится в резолюции

Резолюция была принята 469 голосами, 97 евродепутатов выступили против, еще 38 воздержались.

В документе депутаты Европарламента решительно осуждают "безрассудные и эскалационные действия" России по нарушению воздушного пространства стран-членов ЕС и НАТО Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Румынии. Они также осуждают преднамеренные вторжения дронов, направленные на критическую инфраструктуру в Дании, Швеции и Норвегии.

Это, по словам депутатов Европарламента, является частью "систематической военной и гибридной войны и провокаций России против ЕС" и его государств-членов.

"Россия несет полную и однозначную ответственность за действия в воздушных пространствах Польши, Эстонии и Румынии", — говорится в резолюции.

Резолюция призывает страны ЕС принимать "скоординированные действия против всех нарушений их воздушного пространства, включая сбивание воздушных угроз".

Депутаты считают, что масштаб саботажа и гибридной деятельности России против ЕС равносилен государственному терроризму, даже если он ниже порога вооруженного нападения.

"ЕС должен продемонстрировать решимость и дать понять, что любая третья страна, которая пытается нарушить суверенитет государства-члена, немедленно столкнется с местью", — говорится в документе.

Кроме того, резолюция призывает к существенному усилению оборонного сотрудничества с Украиной, в частности по технологии дронов и контрмер, включая усиление промышленного сотрудничества.

Напомним, недавно три российских истребителя нарушили воздушное пространство Эстонии.

Также над несколькими странами Европы были замечены неизвестные дроны.

Европейский союз резолюция дроны самолеты Россия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации