Европарламент разрешил сбивать российские объекты, которые нарушают воздушное пространство стран ЕС

Заседание Европарламента. Фото: Reuters

Европарламент принял резолюцию о сбивании российских объектов, которые нарушают воздушное пространство ЕС. Резолюция также призывает к существенному усилению оборонного сотрудничества с Украиной, в частности в сфере беспилотников.

Об этом говорится на сайте Европарламента в четверг, 9 октября.

О чем говорится в резолюции

Резолюция была принята 469 голосами, 97 евродепутатов выступили против, еще 38 воздержались.

В документе депутаты Европарламента решительно осуждают "безрассудные и эскалационные действия" России по нарушению воздушного пространства стран-членов ЕС и НАТО Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Румынии. Они также осуждают преднамеренные вторжения дронов, направленные на критическую инфраструктуру в Дании, Швеции и Норвегии.

Это, по словам депутатов Европарламента, является частью "систематической военной и гибридной войны и провокаций России против ЕС" и его государств-членов.

"Россия несет полную и однозначную ответственность за действия в воздушных пространствах Польши, Эстонии и Румынии", — говорится в резолюции.

Резолюция призывает страны ЕС принимать "скоординированные действия против всех нарушений их воздушного пространства, включая сбивание воздушных угроз".

Депутаты считают, что масштаб саботажа и гибридной деятельности России против ЕС равносилен государственному терроризму, даже если он ниже порога вооруженного нападения.

"ЕС должен продемонстрировать решимость и дать понять, что любая третья страна, которая пытается нарушить суверенитет государства-члена, немедленно столкнется с местью", — говорится в документе.

Кроме того, резолюция призывает к существенному усилению оборонного сотрудничества с Украиной, в частности по технологии дронов и контрмер, включая усиление промышленного сотрудничества.

Напомним, недавно три российских истребителя нарушили воздушное пространство Эстонии.

Также над несколькими странами Европы были замечены неизвестные дроны.