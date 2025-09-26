Видео
Зеленский назвал "слабой" реакцию НАТО на самолеты РФ над Европой

Зеленский назвал "слабой" реакцию НАТО на самолеты РФ над Европой

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 15:14
Зеленский высказался о реакции НАТО на самолеты РФ над Европой - видео
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о реакции стран НАТО на нарушение их воздушного пространства самолетами и дронами России. Глава государства считает, что европейские лидеры должны дать более решительный ответ на провокации РФ.

Об этом он заявил в интервью Axios.

Читайте также:

Зеленский высказался о реакции НАТО на провокации РФ

По мнению украинского президента, страны НАТО недостаточно решительно отреагировали на то, что истребители и беспилотники России неоднократно нарушили их воздушное пространство.

"Я думаю, что реакция была слабой. Если кто-то на твоей земле убивает твоих людей, ты должен ответить. Если самолеты в вашем пространстве — вы должны их блокировать. Они должны сбивать все. Я знаю некоторых лидеров, которые не боятся, но большинство стран боится, потому что Россия сумасшедшая", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее страны Европы сделали предупреждение России о нарушении их воздушного пространства самолетами и БпЛА.

А также генсек НАТО Марк Рютте заявил о том, что страны Альянса будут сбивать самолеты РФ только в случае открытой угрозы.

Владимир Зеленский россия НАТО Европа самолеты
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
