НАТО могут сбивать самолеты РФ в случае угрозы - Марк Рютте сделал заявление

Марк Рютте. Фото: Reuters

Пилоты НАТО готовы применить крайние меры для защиты воздушного пространства Альянса в случае реальной угрозы со стороны России. В обычных условиях самолеты будут сопровождать самолеты за пределы территории, чтобы избежать эскалации конфликта.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью CNN.

Реклама

Читайте также:

Рютте высказался о защите воздушного пространства НАТО

По его словам, в обычных условиях, когда прямой угрозы нет, самолеты НАТО будут пытаться установить контакт с пилотам РФ и сопровождать их самолеты за пределы стран Альянса. Однако в случае угрозы со стороны страны-агрессора, военные откроют огонь.

"Наши военные, командиры истребителей сделают все для безопасности наших людей. Если прямых угроз нет, они проведут эти самолеты из нашего воздушного пространства. Если есть воздушная угроза, они могут прибегнуть к крайним мерам, то есть сбить их", — сказал Рютте.

Генсек добавил, что Альянс строго придерживается правил реагирования на нарушение воздушного пространства, однако всегда оставляет за пилотами право действовать решительно, если это необходимо для защиты населения и критической инфраструктуры.

"То, что нужно Путину это спокойная и собранная реакция НАТО. У нас лучшая армия в мире мы самый сильный военный альянс в истории", — сказал Рютте.

Напомним, европейские страны сделали предупреждение России, что в случае угрозы с их стороны будут наносить ответные удары.

А также Марк Рютте предупредил США об угрозе передачи российских ракет Северной Корее.