Рютте заявил об угрозах от поставок российских ракет КНДР

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил Соединенные Штаты Америки об угрозе от поставок российских ракет Северной Корее (КНДР). Он отметил, что полномасштабная война России против Украины связала авторитарных союзников Кремля.

Об этом Марк Рютте сказал в четверг, 25 сентября, в эфире Fox News.

Рютте об опасности от поставок российских ракет КНДР

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что поставки российских ракет Северной Корее (КНДР) делают ее еще большей угрозой для Америки.

Генсек отметил, что полномасштабная война в Украине связала авторитарных союзников Москвы, которые в обмен на помощь получают от РФ опасные военные технологии.

"Не будем наивными. Россия платит за эту поддержку, поэтому Северная Корея получает ракетные технологии большой дальности, что делает ее еще большей угрозой для США. Это все взаимосвязано, и даже иранские муллы задействованы здесь, со своими беспилотными технологиями", — подчеркнул Рютте.

