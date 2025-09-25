Видео
Главная Новости дня Рютте предупредил об угрозе от поставок российских ракет КНДР

Рютте предупредил об угрозе от поставок российских ракет КНДР

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 21:43
Рютте заявил об угрозах от поставок российских ракет КНДР
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил Соединенные Штаты Америки об угрозе от поставок российских ракет Северной Корее (КНДР). Он отметил, что полномасштабная война России против Украины связала авторитарных союзников Кремля.

Об этом Марк Рютте сказал в четверг, 25 сентября, в эфире Fox News.

Читайте также:

Рютте об опасности от поставок российских ракет КНДР

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что поставки российских ракет Северной Корее (КНДР) делают ее еще большей угрозой для Америки.

Генсек отметил, что полномасштабная война в Украине связала авторитарных союзников Москвы, которые в обмен на помощь получают от РФ опасные военные технологии.

"Не будем наивными. Россия платит за эту поддержку, поэтому Северная Корея получает ракетные технологии большой дальности, что делает ее еще большей угрозой для США. Это все взаимосвязано, и даже иранские муллы задействованы здесь, со своими беспилотными технологиями", — подчеркнул Рютте.

Напомним, что недавно Марк Рютте прокомментировал жесткие заявления Президента США Дональда Трампа в сторону Путина.

Также мы информировали, что Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с Марком Рютте — лидеры обсудили угрозы со стороны России.

США оружие КНДР Марк Рютте война в Украине Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
