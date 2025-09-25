Рютте заявив про загрози від постачань російських ракет КНДР

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив Сполучені Штати Америки про загрозу від постачань російських ракет Північній Кореї (КНДР). Він зазначив, що повномасштабна війна Росії проти України зв'язала авторитарних союзників Кремля.

Про це Марк Рютте сказав у четвер, 25 вересня, в ефірі Fox News.

Рютте про небезпеку від постачань російських ракет КНДР

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що постачання російських ракет Північній Кореї (КНДР) роблять її ще більшою загрозою для Америки.

Генсек зауважив, що повномасштабна війна в Україні зв’язала авторитарних союзників Москви, які в обмін на допомогу отримують від РФ небезпечні військові технології.

"Не будьмо наївними. Росія платить за цю підтримку, тож Північна Корея отримує ракетні технології великої дальності, що робить її ще більшою загрозою для США. Це все взаємопов'язано, і навіть іранські мулли задіяні тут, зі своїми безпілотними технологіями", — наголосив Рютте.

