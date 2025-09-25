Рютте прокоментував різкі заяви Трампа щодо Росії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував останні різкі висловлювання лідера США Дональда Трампа щодо Росії. Водночас він наголосив на зміні думок очільника Білого дому щодо країни-агресорки.

Про це Марк Рютте сказав у четвер, 25 вересня, в ефірі Fox News.

Реклама

Читайте також:

Рютте про висловлювання Трампа щодо Росії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про зміну думок Президента США Дональда Трампа щодо Росії.

Водночас Рютте зазначив, що Трамп зачепив Росію за живе, назвавши її "паперовим тигром" в нещодавній заяві.

Генсек зауважив, що американський лідер був дуже послідовним з лютого, коли він розблокував перемовини з російським диктатором Путіним. Однак він додав, що очевидно, що Путін не хоче йти на компроміс.

"Трамп говорив про паперового тигра. А весь вчорашній день Кремль повторював: "Ні, ми не паперовий тигр". Ви знаєте, якщо ви ведмідь, не треба про це заявляти, бо всі й так помітять. Це демонструє велику слабкість з боку російської сторони. І очевидно, що президент зачепив за живе", — прокоментував Рютте.

Крім того, він зазначив, що Дональд Трамп побачив некомпетентність росіян, які готові пожертвувати мільйоном людей заради захоплення кількох квадратних кілометрів.

Нагадаємо, що нещодавно генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Україна отримає безперервний потік американської зброї.

Також Рютте повідомляв, що НАТО запускає масштабну місію, щоб посилити оборону східного флангу Північноатлантичного блоку.