Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Генсек НАТО пояснив жорсткі заяви Трампа щодо Росії

Генсек НАТО пояснив жорсткі заяви Трампа щодо Росії

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 20:52
Рютте прокоментував різкі заяви Трампа щодо Росії
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував останні різкі висловлювання лідера США Дональда Трампа щодо Росії. Водночас він наголосив на зміні думок очільника Білого дому щодо країни-агресорки.

Про це Марк Рютте сказав у четвер, 25 вересня, в ефірі Fox News.

Реклама
Читайте також:

Рютте про висловлювання Трампа щодо Росії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про зміну думок Президента США Дональда Трампа щодо Росії.

Водночас Рютте зазначив, що Трамп зачепив Росію за живе, назвавши її "паперовим тигром" в нещодавній заяві.

Генсек зауважив, що американський лідер був дуже послідовним з лютого, коли він розблокував перемовини з російським диктатором Путіним. Однак він додав, що очевидно, що Путін не хоче йти на компроміс.

"Трамп говорив про паперового тигра. А весь вчорашній день Кремль повторював: "Ні, ми не паперовий тигр". Ви знаєте, якщо ви ведмідь, не треба про це заявляти, бо всі й так помітять. Це демонструє велику слабкість з боку російської сторони. І очевидно, що президент зачепив за живе", — прокоментував Рютте.

Крім того, він зазначив, що Дональд Трамп побачив некомпетентність росіян, які готові пожертвувати мільйоном людей заради захоплення кількох квадратних кілометрів.

Нагадаємо, що нещодавно генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Україна отримає безперервний потік американської зброї.

Також Рютте повідомляв, що НАТО запускає масштабну місію, щоб посилити оборону східного флангу Північноатлантичного блоку.

володимир путін НАТО Дональд Трамп Марк Рютте війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації