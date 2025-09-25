Рютте прокомментировал резкие заявления Трампа в отношении России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал последние резкие высказывания лидера США Дональда Трампа в отношении России. В то же время он отметил изменение мнений главы Белого дома в отношении страны-агрессора.

Об этом Марк Рююте сказал в четверг, 25 сентября, в эфире Fox News.

Рютте о высказываниях Трампа в отношении России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил об изменении мнений Президента США Дональда Трампа в отношении России.

В то же время Рютте отметил, что Трамп задел Россию за живое, назвав ее "бумажным тигром" в недавнем заявлении.

Генсек отметил, что американский лидер был очень последовательным с февраля, когда он разблокировал переговоры с российским диктатором Путиным. Однако он добавил, что очевидно, что Путин не хочет идти на компромисс.

"Трамп говорил о бумажном тигре. А весь вчерашний день Кремль повторял: "Нет, мы не бумажный тигр". Вы знаете, если вы медведь, не надо об этом заявлять, потому что все и так заметят. Это демонстрирует большую слабость со стороны российской стороны. И очевидно, что президент задел за живое", — прокомментировал Рютте.

Кроме того, он отметил, что Дональд Трамп увидел некомпетентность россиян, которые готовы пожертвовать миллионом людей ради захвата нескольких квадратных километров.

Напомним, что недавно генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина получит непрерывный поток американского оружия.

Также Рютте сообщал, что НАТО запускает масштабную миссию, чтобы усилить оборону восточного фланга Североатлантического блока.