Европейцы заявили, что готовы сбивать самолеты РФ

Европейские дипломаты предупредили Кремль, что НАТО готово ответить на следующие нарушения своего воздушного пространства российскими самолетами. Следовательно, Североатлантический блок готов сбивать российские самолеты.

Об этом информирует Bloomberg.

По данным Bloomberg, на этой неделе европейские дипломаты предупредили Кремль, что НАТО готово ответить на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства с полной силой. В частности, сбивая российские самолеты.

На напряженной встрече в Москве британские, французские и немецкие посланники выразили свою обеспокоенность относительно вторжения трех истребителей МиГ-31 над Эстонией на прошлой неделе.

Об этом рассказали чиновников, которые говорили на условиях анонимности, поскольку переговоры проходили за закрытыми дверями. После разговора они пришли к выводу, что нарушение было преднамеренной тактикой российских командиров.

В то же время российские официальные лица отрицали, что их самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии, и отметили, что они не пытаются испытать НАТО. Они заявили, что отдельный инцидент, когда беспилотники нарушили воздушное пространство Польши, якобы был результатом ошибки.

Отмечается, что отчет о встрече в Москве показывает, что Путину было высказано более решительное предупреждение о вторжении самолетов и беспилотников в воздушное пространство Восточной Европы.

Как отмечает Bloomberg, во время переговоров российский дипломат сообщил европейцам, что вторжение было "ответом на украинские атаки на Крым", которые якобы "были бы невозможными без поддержки НАТО".

В публикации не уточняется, какие именно инциденты имел в виду Кремль.

По словам чиновников, российская сторона делала подробные заметки во время разговора, что заставило европейскую делегацию предположить, что им было поручено предоставить подробный отчет о позиции НАТО по цепочке командования.

Представитель правительства Германии подтвердил, что встреча состоялась и что послы заявили Москве, что вторжение должны прекратиться.

Напомним, что недавно три российских истребителя нарушили воздушное пространство Эстонии.

Ранее мы информировали, что в ночь на 10 сентября российские беспилотники залетели на территорию Польши.