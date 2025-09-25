Відео
Головна Новини дня Європа попередила РФ про готовність збивати літаки

Європа попередила РФ про готовність збивати літаки

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 23:57
Європейці заявили, що готові збивати літаки РФ
Російський винищувач. Фото: Reuters

Європейські дипломати приватно попередили Кремль, що НАТО готове відповісти на наступні порушення свого повітряного простору російськими літаками. Відтак, Північноатлантичний блок готовий збивати російські літаки.

Про це інформує Bloomberg.

Читайте також:

Європейські дипломати заявили про готовність збивати літаки РФ

За даними Bloomberg, цього тижня європейські дипломати попередили Кремль, що НАТО готове відповісти на подальші порушення свого повітряного простору з повною силою. Зокрема, збиваючи російські літаки.

На напруженій зустрічі в Москві британські, французькі та німецькі посланці висловили свою стурбованість щодо вторгнення трьох винищувачів МіГ-31 над Естонією минулого тижня.

Про це розповіли посадовців, які говорили на умовах анонімності, оскільки переговори відбувалися за закритими дверима. Після розмови вони дійшли висновку, що порушення було навмисною тактикою російських командирів.

Водночас російські офіційні особи заперечили, що їхні літаки порушили повітряний простір Естонії, і наголосили, що вони не намагаються випробувати НАТО. Вони заявили, що окремий інцидент, коли безпілотники порушили повітряний простір Польщі, нібито був результатом помилки.

Зазначається, що звіт про зустріч у Москві показує, що Путіну було висловлено більш рішуче попередження щодо вторгнення літаків і безпілотників у повітряний простір Східної Європи.

Як зазначає Bloomberg, під час переговорів російський дипломат повідомив європейцям, що вторгнення було "відповіддю на українські атаки на Крим", які нібито "були б неможливими без підтримки НАТО".

У публікації не уточнюється, які саме інциденти мав на увазі Кремль. 

За словами чиновників, російська сторона робила докладні нотатки під час розмови, що змусило європейську делегацію припустити, що їм було доручено надати детальний звіт про позицію НАТО по ланцюжку командування.

Представник уряду Німеччини підтвердив, що зустріч відбулася і що посли заявили Москві, що вторгнення мають припинитися.

Нагадаємо, що нещодавно три російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії.

Раніше ми інформували, що у ніч проти 10 вересня російські безпілотники залетіли на територію Польщі.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
