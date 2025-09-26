Відео
Головна Новини дня НАТО можуть вдатися до крайніх заходів у разі загрози з боку РФ

НАТО можуть вдатися до крайніх заходів у разі загрози з боку РФ

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 11:18
НАТО можуть збивати літаки РФ у разі загрози — Марк Рютте зробив заяву
Марк Рютте. Фото: Reuters

Пілоти НАТО готові застосувати крайні заходи для захисту повітряного простору Альянсу у разі реальної загрози з боку Росії. У звичайних умовах літаки супроводжуватимуть літаки за межі території, щоб уникнути ескалації конфлікту.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте у інтерв'ю CNN.

Реклама
Читайте також:

Рютте висловився про захист повітряного простору НАТО

За його словами, у звичайних умовах, коли прямої загрози немає, літаки НАТО будуть намагатися встановити контакт з пілотам РФ та супроводжувати їх літаки за межі країн Альянсу. Однак у разі загрози з боку країни-агресорки, військові відкриють вогню.

"Наші військові, командири винищувачів зроблять усе для безпеки наших людей. Якщо прямих загроз немає, вони проведуть ці літаки з нашого повітряного простору. Якщо є повітряна загроза, вони можуть вдатися до крайніх заходів, тобто збити їх", — сказав Рютте.

Генсек додав, що Альянс суворо дотримується правил реагування на порушення повітряного простору, однак завжди залишає за пілотами право діяти рішуче, якщо це є необхідним для захисту населення та критичної інфраструктури.

"Те, що потрібно Путіну це спокійна та зібрана реакція НАТО. У нас найкраща армія в світі ми найсильніший військовий альянс в історії", — сказав Рютте.

Нагадаємо, європейські країни зробили попередження Росії, що у випадку загрози з їхнього боку будуть завдавати ударів у відповідь.

А також Марк Рютте попередив США про загрозу передачі російських ракет Північній Кореї.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
