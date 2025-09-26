Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Головна Новини дня Зеленський назвав "слабкою" реакцію НАТО на літаки РФ над Європою

Зеленський назвав "слабкою" реакцію НАТО на літаки РФ над Європою

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 15:14
Зеленський висловився про реакцію НАТО на літаки РФ над Європою — відео
Володимир Зеленский. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський висловився про реакцію країн НАТО на порушення їхнього повітряного простору літаками і дронами Росії. Глава держави вважає, що європейські лідери мають дати більш рішучу відповідь на провокації РФ.

Про це він заявив у інтерв'ю Axios.

Зеленський висловився про реакцію НАТО на провокації РФ

На думку українського президента, країни НАТО недостатньо рішучо відреагували на те, що винищувачі та безпілотники Росії неодноразово порушили їхній повітряний простір.

"Я думаю, що реакція була слабкою. Якщо хтось на твоїй землі вбиває твоїх людей, ти маєш відповісти. Якщо літаки у вашому просторі — ви маєте їх блокувати. Вони мають збивати все. Я знаю деяких лідерів, які не бояться, але більшість країн боїться, бо Росія божевільна", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше країни Європи зробили попередження Росії щодо порушення їхнього повітряного простору літаками та БпЛА.

А також генсек НАТО Марк Рютте заявив про те, що країни Альянсу будуть збивати літаки РФ лише у випадку відкритої загрози.

Володимир Зеленський росія НАТО Європа літаки
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
