Європарламент дозволив збивати російські об’єкти, які порушують повітряний простір країн ЄС

Засідання Європарламенту. Фото: Reuters

Європарламент ухвалив резолюцію про збиття російських об’єктів, які порушують повітряний простір ЄС. Резолюція також закликає до суттєвого посилення оборонної співпраці з Україною, зокрема у сфері безпілотників.

Про це йдеться на сайті Європарламенту у четвер, 9 жовтня.

Про що йдеться у резолюції

Резолюцію було ухвалено 469 голосами, 97 євродепутатів виступили проти, ще 38 утрималися.

У документі депутати Європарламенту рішуче засуджують "безрозсудні та ескалаційні дії" Росії щодо порушення повітряного простору країн-членів ЄС та НАТО Польщі, Естонії, Латвії, Литви та Румунії. Вони також засуджують навмисні вторгнення дронів, спрямовані на критичну інфраструктуру в Данії, Швеції та Норвегії.

Це, за словами депутатів Європарламенту, є частиною "систематичної військової та гібридної війни та провокацій Росії проти ЄС" та його держав-членів.

"Росія несе повну та однозначну відповідальність за дії у повітряних просторах Польщі, Естонії та Румунії", — йдеться у резолюції.

Резолюція заохочує країни ЄС вживати "скоординованих дій проти всіх порушень їхнього повітряного простору, включаючи збиття повітряних загроз".

Депутати вважають, що масштаб саботажу та гібридної діяльності Росії проти ЄС рівносильний державному тероризму, навіть якщо він нижчий за поріг збройного нападу.

"ЄС має продемонструвати рішучість і дати зрозуміти, що будь-яка третя країна, яка намагається порушити суверенітет держави-члена, негайно зіткнеться з помстою", — йдеться в документі.

Крім того, резолюція закликає до суттєвого посилення оборонної співпраці з Україною, зокрема щодо технології дронів та контрзаходів, включаючи посилення промислової співпраці.

Нагадаємо, нещодавно три російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії.

Також над кількома країнами Європи були помічені невідомі дрони.