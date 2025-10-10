Відео
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
Польща виступає за перехоплення ракет над Україною — є нюанс

Польща виступає за перехоплення ракет над Україною — є нюанс

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 13:51
Польща не закриє небо над Україною самостійно — Сікорський пояснив причини
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Фото: Новини.LIVE

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польща виступає за збивання російських ракет та дронів над українською територією, щоби загроза не поширювалася на сусідні держави. Втім, країна не може цього робити, бо для цього необхідне рішення НАТО.

Про це він заявив під час пресконференції у Львові, повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Читайте також:

Польща хоче допомагати Україні збивати ракети — що заважає

За словами Сікорського, позиція Варшави незмінна. Там схвалюють ідею перехоплювати ворожі ракети за кордоном. Однак членство в Альянсі накладає певні правові й процедурні обмеження, тож будь-які кроки такого роду мають погоджуватися в рамках НАТО.

"Ми всі за те, щоб протистояти із закритим небом, але Польща є членом НАТО, а там є зінтегровані рішення, і мусимо чекати на рішення з боку НАТО", — сказав Сікорський.

Втім він зазначив, що обговорення такої ініціативи пожвавлюються, адже інцидент із порушенням повітряних кордонів дронами було вже неодноразовим та зачіпало низку європейських країн. 

"У тій хвилі, в якій відбулися порушення повітряного простору, не тільки Польщі, але й Румунії та інших державах Євросоюзу, цей процес йде спішними темпами зараз", — пояснив очільник польського МЗС.

Нагадаємо, в Європі уже ухвалили резолюцію про збиття російських дронів, які залітатимуть на територію країн Євросоюзу. 

Тим часом, у Данії вже відпрацювали навчання та досвід зі збиття дронів. У цьому європейським війська допомагають українські захисники. 

Сьогодні, 10 жовтня, стало відомо, що 8 жовтня невідомий безпілотник пролетів над стратегічною базою НАТО у Німеччині.

Польща НАТО ракети дрони війна в Україні Радослав Сікорський
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
