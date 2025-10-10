Польша не закроет небо над Украиной самостоятельно — Сикорский объяснил причины

Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото: Новости.LIVE

Глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил, что Польша выступает за сбивание российских ракет и дронов над украинской территорией, чтобы угроза не распространялась на соседние государства. Впрочем, страна не может этого делать, потому что для этого необходимо решение НАТО.

Об этом он заявил во время пресс-конференции во Львове, сообщает корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака.

По словам Сикорского, позиция Варшавы неизменна. Там одобряют идею перехватывать вражеские ракеты за рубежом. Однако членство в Альянсе накладывает определенные правовые и процедурные ограничения, поэтому любые шаги такого рода должны согласовываться в рамках НАТО.

"Мы все за то, чтобы противостоять с закрытым небом, но Польша является членом НАТО, а там есть интегрированные решения, и должны ждать решения со стороны НАТО", — сказал Сикорский.

Впрочем, он отметил, что обсуждение такой инициативы оживляются, ведь инцидент с нарушением воздушных границ дронами был уже неоднократным и затрагивал ряд европейских стран.

"В той волне, в которой произошли нарушения воздушного пространства, не только Польши, но и Румынии и других государствах Евросоюза, этот процесс идет спешными темпами сейчас", — пояснил глава польского МИД.

Напомним, в Европе уже приняли резолюцию о сбивании российских дронов, которые будут залетать на территорию стран Евросоюза.

Между тем, в Дании уже отработали учения и опыт по сбиванию дронов. В этом европейским войска помогают украинские защитники.

Сегодня, 10 октября, стало известно, что 8 октября неизвестный беспилотник пролетел над стратегической базой НАТО в Германии.