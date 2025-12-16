Відео
Головна Новини дня Росію визнали найбільшою загрозою миру в Європі — деталі

Росію визнали найбільшою загрозою миру в Європі — деталі

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 19:23
Країни Європи визнали Росію найбільшою загрозою миру
Лідери восьми країн Європи під час пресконференції в день саміту Східного флангу в Гельсінкі 16 грудня 2025 року. Фото: Reuters

Лідери восьми країн Північної та Східної Європи на саміті в Гельсінкі визначили Росію як найбільшу, пряму та довгострокову загрозу безпеці й миру на континенті. У спільній заяві вони наголосили на необхідності посилення оборонної співпраці в умовах зростання ризиків для всієї Європи.

Про це інформує The Guardian.

Країни Європи назвали РФ найбільшою загрозою миру

Країни Східної та Північної Європи визначили Росію найбільшою загрозою миру.

Як відомо, у Гельсінкі лідери восьми країн Північної та Східної Європи зібралися на Східному саміті ЄС для обговорення оборонних зусиль.

У спільній заяві Фінляндія, Швеція, Естонія, Латвія, Польща, Болгарія, Румунія та Литва наголосили, що Росія є "найзначнішою, прямою та довгостроковою загрозою безпеці, миру та стабільності"

Крім того, прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо під час зустрічі сказав, що Європа стикається з "одними з найсерйозніших і найекзистенційніших питань нашого часу".

"Росія залишається загрозою сьогодні, завтра і в найближчому майбутньому для всієї Європи. Ось чому ми зміцнюємо нашу співпрацю. Ми поділяємо сильну політичну волю зміцнювати нашу спільну безпеку та оборону Європи, починаючи зі східного флангу", — сказав прем'єр Фінляндії.

Нещодавно стало відомо, що Росія почала готуватися до потенційного протистояння з НАТО.

А в Європі ухвалили рішення щодо збиття російських дронів у разі порушення повітряного простору країн ЄС.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
