Головна Новини дня Клімкін заявив про загрозу безпеці Європи з боку Путіна

Клімкін заявив про загрозу безпеці Європи з боку Путіна

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 08:36
Клімкін попередив про військові операції РФ проти Європи
Ексміністр закордонних справ України (2014-2019 роки) Павло Клімкін. Фото: кадр з відео

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про загрозу безпеці країнами Європи з боку Росії. На його думку, російський диктатор Володимир Путін може вдатися до військових операції проти європейських країн.

Про це Павло Клімкін сказав в ефірі нового проєкту Новини.LIVE "Архітектура Безпеки".

Читайте також:

Клімкін про загрозу безпеці країнам Європи з боку РФ

На думку Клімкіна, нині жодна країна Європи не може почуватися в безпеці.

Ексочільник МЗС зазначив, що якщо російський диктатор Путін відчує "слабкість" лідера США Дональда Трампа, то цілком може вдатися до операцій, зокрема військових, проти європейських країн. За його словами, найбільша загроза — для країн Балтії.

"Я думаю, всім потрібно готуватися. Я думаю, що ніхто не може почуватися повністю в безпеці. Десь можуть бути теракти, десь може бути руйнування критичної інфраструктури, десь можуть бути військові операції.

Очевидно, в Балтії ймовірність набагато вища. Для Путіна це особисте і дуже емоційне питання. Він вважає себе в якомусь сенсі рівнем Петру І, Катерині ІІ", — пояснив Клімкін.

Крім того, він додав, що Путін не зупинить російський військово-промисловий комплекс (ВПК), адже тоді економіка країни зазнає серйозного удару.

Небезпека для Європи з боку Росії — що відомо

Нагадаємо, що наприкінці 2025 року лідери восьми країн Північної та Східної Європи на саміті в Гельсінкі визначили Росію як найбільшу, пряму та довгострокову загрозу безпеці й миру на континенті. Вони наголосили на необхідності посилення оборонної співпраці.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявляли, що Росія вже розпочала підготовку до можливої війни проти НАТО. Тоді експерти попереджали, що загроза НАТО може стати реальною значно раніше, ніж до 2036 року.

А восени 2025 року Європарламент ухвалив резолюцію про збиття російських дронів, які порушують повітряний простір ЄС. Також резолюція закликає до посилення оборонної співпраці з Україною.

США володимир путін Павло Клімкін Європа війна Росія
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
