Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Путин создает рычаги влияния на Европу, — Климкин

Путин создает рычаги влияния на Европу, — Климкин

Ua ru
Дата публикации 4 мая 2026 04:20
Путин создает рычаги влияния на Европу, - Климкин
Павел Климкин. Фото: скриншот

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что глава Кремля Владимир Путин создает рычаги влияния на Европу. В первую очередь, для гибридной войны, но и не исключена прямая агрессия. 

Об этом Климкин сказал в эфире проекта Новини.LIVE "Архитектура безопасности".

Как Путин влияет на Европу

По словам Климкина, своеобразными рычагами влияния на Европу являются как разработка и использование "Орешника", так и намерения руководства РФ увеличить численность армии до 1,5 млн человек.

"Посмотрите на этот "Орешник". "Орешник" он для кого? Он в первую очередь для европейцев. И они это прекрасно понимают", — сказал бывший глава МИД.

Он добавил, что сейчас россияне пытаются портить критическую инфраструктуру Европы, делать кибератаки и устраивать провокации в рамках гибридной войны.

При этом Климкин считает, что на данный момент прямая военная агрессия РФ против стран Европы, в частности Балтии, маловероятна, хотя и не исключает, что это возможно в будущем.

Читайте также:

"Они понимают, что это не о российских танках, которые будут в Париже, как когда-то там российские войска после Наполеона. Это о том, что собственно сам образ европейской жизни может измениться из-за российской гибридной, а может и не гибридной войны. (Если будет атака на Балтию, будет атака на Польшу, это вероятно станем на сегодня? Не очень. Но возможно ли это? Сто процентов", — резюмировал экс-глава МИД.

Как сообщало Новини.LIVE, в этом же интервью Климкин заявил, что не видит катастрофы, которая бы говорила о приближении Третьей мировой войны. Однако учитывая непредсказуемость геополитической ситуации, "взрываться" может где угодно.

Также мы писали, что по словам Климкина, сейчас ни одна страна Европы не может чувствовать себя в безопасности, поскольку Путин может прибегнуть к военным операциям.

владимир путин Павел Климкин эфир Новини.LIVE
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации