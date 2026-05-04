Путин создает рычаги влияния на Европу, — Климкин

Павел Климкин. Фото: скриншот

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что глава Кремля Владимир Путин создает рычаги влияния на Европу. В первую очередь, для гибридной войны, но и не исключена прямая агрессия.

Об этом Климкин сказал в эфире проекта Новини.LIVE "Архитектура безопасности".

Как Путин влияет на Европу

По словам Климкина, своеобразными рычагами влияния на Европу являются как разработка и использование "Орешника", так и намерения руководства РФ увеличить численность армии до 1,5 млн человек.

"Посмотрите на этот "Орешник". "Орешник" он для кого? Он в первую очередь для европейцев. И они это прекрасно понимают", — сказал бывший глава МИД.



Он добавил, что сейчас россияне пытаются портить критическую инфраструктуру Европы, делать кибератаки и устраивать провокации в рамках гибридной войны.

При этом Климкин считает, что на данный момент прямая военная агрессия РФ против стран Европы, в частности Балтии, маловероятна, хотя и не исключает, что это возможно в будущем.

Читайте также:

"Они понимают, что это не о российских танках, которые будут в Париже, как когда-то там российские войска после Наполеона. Это о том, что собственно сам образ европейской жизни может измениться из-за российской гибридной, а может и не гибридной войны. (Если будет атака на Балтию, будет атака на Польшу, это вероятно станем на сегодня? Не очень. Но возможно ли это? Сто процентов", — резюмировал экс-глава МИД.

Как сообщало Новини.LIVE, в этом же интервью Климкин заявил, что не видит катастрофы, которая бы говорила о приближении Третьей мировой войны. Однако учитывая непредсказуемость геополитической ситуации, "взрываться" может где угодно.

Также мы писали, что по словам Климкина, сейчас ни одна страна Европы не может чувствовать себя в безопасности, поскольку Путин может прибегнуть к военным операциям.